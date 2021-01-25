Миру грозит распад на две части из-за США и Китая, - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Его пугает такая перспектива, поскольку эти две части будут контролироваться двумя крупнейшими экономиками на планете

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования Китая и Соединенных Штатов Америки. Об этом он сказал на виртуальном экономическом форуме в Давосе.

По словам Гутерриша, его пугает такая перспектива, поскольку эти две части будут контролироваться двумя крупнейшими экономиками на планете - США и Китаем.

"Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле, с двумя разными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, которые дают нулевую сумму", - отметил генсек ООН.

Он подчеркнул, что миру нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.

Напомним, 15 ноября 2020 года Китай и еще 14 государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) подписали соглашение о создании "Регионального, всестороннего экономического партнерства" (RCEP). Китай постепенно вытесняет США с мировых рынков? Подробнее об этом, читайте в статье "Китай на пороге мирового лидерства: Значение RCEP, крупнейшей в мире торговой сделки".