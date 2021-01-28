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Мировой туризм вернется к докоронавирусному уровню не раньше 2023 года, - ООН

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Восстановлению туризма будет способствовать начало вакцинации против COVID-19

Всемирная туристическая организация при Организации Объединенных Наций заявила, что из-за пандемии коронавируса 2020 год стал худшим для туризма за всю историю и ожидается, что он вернется к докоронавирусному уровню не раньше 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба UNWTO.

Как отмечается, туристическая отрасль страдает от пандемии коронавируса на всех континентах. В частности, потеря сферы в прошлом году составила 1,3 трлн долларов.

"Согласно последним данным, количество международных поездок снизилось на 74%. Число туристов, путешествующих в другие страны, снизилось в прошлом году на 1 млрд по сравнению с показателем 2019 года", - заявили в ВТО.

В организации ожидают, что начало вакцинации от COVID-19 поможет восстановить доверие туристов и будет способствовать смягчению ограничений на поездки.

"Заглядывая в будущее, большинство экспертов не ожидают возвращения к уровню, который был до пандемии, до 2023 года. Фактически, 43% респондентов указывают на 2023 год, а 41% ожидают, что возвращение к уровням 2019 года произойдет только в 2024 году или позже", - подчеркнула Всемирная туристическая организация.

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Ранее сообщалось, что страны понемногу открывают свои границы. Появилось больше возможностей и у украинцев посетить другие государства, однако в некоторых требуют дополнительные документы или устанавливают ограничения времени пребывания. Куда могут путешествовать наши граждане и какие документы дополнительно нужны, читайте в статье "Путешествия в условиях пандемии: Какие страны и на каких условиях открыли свои границы для иностранцев".

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