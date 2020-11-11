Мир находится в первой фазе Третьей мировой: Разведка Чехии прогнозирует масштабный военный конфликт

Война может произойти из-за растущей напряженности между великими государствами

Военная разведка Чехии предупреждает о том, что между великими государствами продолжается растущая напряженность, которая может привести к Третьей мировой войне. Об этом говорится в докладе разведки за 2019 год, сообщает Lidové noviny.

По мнению аналитиков, в мире рождается необычно сильный конфликт, который может вспыхнуть из-за растущей напряженности между мировыми державами. Армейские шпионы утверждают, что мир находится в первой фазе Третьей мировой.

"Возможный глобальный конфликт, к которому в настоящее время движется мир, все еще находится на первом этапе своей подготовки. Формируются умы тех, кто сможет и желает принимать активное участие в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", - говорится в докладе.

В ведомстве отметили, что соперничество происходит между такими странами, как США, Россия и Китай. И это может закончиться печальными последствиями для других государств.

При этом армейские шпионы подчеркивают, что глобального военного конфликта можно избежать с помощью новейших технологий, которые способны решить ряд проблем, стоящих перед человечеством.

Напомним, ранее в штабе обороны Великобритании заявляли, что коронакризис, вызванный пандемией COVID-19, может привести к новой мировой войне.