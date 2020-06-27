Мир больше не должен рассчитывать на лидерство США, - Меркель

По ее словам, странам мира нужно понять это и скорректировать свои приоритеты

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что не нужно воспринимать идею о мировом лидерстве США как должное. Об этом она рассказала в интервью шести известным изданием, в частности The Guardian.

"Мы выросли в определенных знаниях, что США хотят быть мировым государством. В случае, если США теперь захотелось бы отказаться от этой роли по своей собственной воле, тогда нам бы пришлось очень глубоко задуматься над этим", - сказала канцлер.

Кроме этого, Меркель отметила, что присутствие американских военных в Центральной Европе отвечает собственным интересам США.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки", - отметила она.

Однако Меркель все согласились, что нужно сохранять военное сотрудничество с Соединенными Штатами: "Посмотрите на мир. Посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины, чтобы оставаться преданными трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонту. Но, конечно, Европе нужно нести больший груз, чем во время холодной войны".

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможность введение новых санкций против России из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.