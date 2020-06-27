Мир больше не должен рассчитывать на лидерство США, - Меркель
По ее словам, странам мира нужно понять это и скорректировать свои приоритеты
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что не нужно воспринимать идею о мировом лидерстве США как должное. Об этом она рассказала в интервью шести известным изданием, в частности The Guardian.
"Мы выросли в определенных знаниях, что США хотят быть мировым государством. В случае, если США теперь захотелось бы отказаться от этой роли по своей собственной воле, тогда нам бы пришлось очень глубоко задуматься над этим", - сказала канцлер.
Кроме этого, Меркель отметила, что присутствие американских военных в Центральной Европе отвечает собственным интересам США.
"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки", - отметила она.
Однако Меркель все согласились, что нужно сохранять военное сотрудничество с Соединенными Штатами: "Посмотрите на мир. Посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины, чтобы оставаться преданными трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонту. Но, конечно, Европе нужно нести больший груз, чем во время холодной войны".
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможность введение новых санкций против России из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.