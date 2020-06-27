live
Новости » Мир Читати новину українською

Мир больше не должен рассчитывать на лидерство США, - Меркель

По ее словам, странам мира нужно понять это и скорректировать свои приоритеты

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что не нужно воспринимать идею о мировом лидерстве США как должное. Об этом она рассказала в интервью шести известным изданием, в частности The Guardian

"Мы выросли в определенных знаниях, что США хотят быть мировым государством. В случае, если США теперь захотелось бы отказаться от этой роли по своей собственной воле, тогда нам бы пришлось очень глубоко задуматься над этим", - сказала канцлер.

Кроме этого, Меркель отметила, что присутствие американских военных в Центральной Европе отвечает собственным интересам США. 

Новости по теме: Европа показала себя уязвимой перед пандемией, - Меркель

"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки", - отметила она. 

Однако Меркель все согласились, что нужно сохранять военное сотрудничество с Соединенными Штатами: "Посмотрите на мир. Посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины, чтобы оставаться преданными трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонту. Но, конечно, Европе нужно нести больший груз, чем во время холодной войны". 

Новости по теме: Меркель и Путин провели телефонный разговор: Обсуждали Украину

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможность введение новых санкций против России из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Евгений Комаровский | Народ против | 25.06.20
Скандальный эфир. Шарий vs Кузык vs Линько: Жесткие перепалки в студии ЗИК | Ток-шоу
Скандальное заявление Третьяковой. Обращение Украины к НАТО | Ток-шоу
Новые подробности
Очередные пленки Порошенко-Байдена. Новые