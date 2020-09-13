Минобороны России сообщило о проведении в Беларуси военных учений

Военные учения в Беларуси Фото из открытых источников

Учения российских и белорусских военных "Славянское братство" пройдут с 14 по 25 сентября

Совместные тактические учения российских и белорусских военных "Славянское братство" пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Беларуси. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что учения пройдут на фоне политического кризиса в Беларуси. Минобороны России назвало учения контртеррористическими.

В российском военном ведомстве заявили, что решение о проведении указанных учений было принято еще в октябре 2019 года "в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год".

В Минобороны России отмечает, что в учениях будут задействованы около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. При этом в ходе маневров десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач.

Российские военные будут доставлены на место проведения маневров железнодорожным транспортом.

Отметим, что "Славянское братство" - совместные учения ВДВ России, Сил специальных операций Беларуси и Сил специального назначения Сербии. В 2019 году маневры проходили в Сербии.

В начале сентября Сербия отказалась от совместных с Россией военных учений в 2020 году.

Правительство Сербии 9 сентября объявило о заморозке на полгода всех военных учений с другими странами. Белград объяснил это решение давлением Евросоюза как в связи с намерением провести совместные маневры с Россией и Беларусью, так и угрозой Брюсселя затормозить евроинтеграцию из-за продолжающихся контактов и сотрудничества Сербии с сербскими общинами Боснии и Косово.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Беларуси проведут совместные антитеррористические учения с Россией и Сербией.

До этого прессекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла вводить свои войска в Беларусь, поскольку президент Александр Лукашенко контролирует ситуацию в стране.

Также президент Беларуси договорился с президентом России Владимиром Путиным о применении совместной группировки войск при военной угрозе с Запада.