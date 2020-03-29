Министра финансов Гессена нашли мертвым на железнодорожных путях

Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шефер bild.de

Следователи предполагают, что политик совершил самоубийство

В субботу, 28 марта, 54-летний министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шефер был найден мертвым на западе Германии. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, тело политика, которое лежало на железнодорожных путях в городе Хоххайм-на-Майне, нашли сотрудники службы спасения. По предположениям следователей, министр Томас Шефер наложил на себя руки.

В связи с этим премьер-министр Гессена Фолькер Буфье лично выразил соболезнования семье погибшего.

"Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шефер ушел из жизни так неожиданно и внезапно", - заявил премьер.

К слову, Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года. Политика считали возможным преемником нынешнего премьер-министра этой федеральной земли в Германии Буфье.

Напомним, недавно известная британская телеведущая Кэролайн Флэк наложила не себя руки в своей квартире в Лондоне.