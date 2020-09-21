Министр здравоохранения Чехии подал в отставку из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в стране

Адам Войтех Associated Press

К такому шагу его призвали оппозиционные политики

На фоне резкого роста количества случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Чехии министр здравоохранения страны Адам Войтех заявил о своей отставке. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, о таком решительном шаге Войтех заявил в понедельник, 21 сентября. К этому чиновника призвали оппозиционные политики.

Как отмечается, чешский премьер-министр Андрей Бабиш поблагодарил Войтеха за работу. Сам чиновник считает, что сделал все возможное на своем посту.

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Следует заметить, что весной Чехия была одной из первых стран, которые ввели жесткий карантин. Стране удалось избежать резкого роста числа заболевших, уровень смертей также оставался относительно низким, особенно по сравнению с другими странами Европы, такими как Италия, Испания и соседняя Германия.

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Напомним, недавно представитель правительства в области здравоохранения Чехии Роман Примула и канцлер Австрии Себастьян Курц заявили о начале "второй волны" эпидемии коронавируса COVID-19 в их странах.