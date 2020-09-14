Time: Министр энергетики США Рик Перри лоббировал газовые соглашения с "Нафтогазом" на десятки миллиардов долларов

Рик Перри занял кресло министра энергетики США в марте 2017 года, после того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы. Перри много лет был губернатором штата Техас, а прежде чем стать министром — работал в совете директоров техасской энергетической компании Energy Transfer.

На посту министра энергетики Перри подхватил идею, которую вынашивала еще администрация Барака Обамы: продавать американский сжиженный газ в Европе, и тем самым снизить влияние России на европейском рынке. Газ предполагали везти танкерами в Польшу, закачивать в украинские подземные газовые хранилища, а потом направлять на запад по газопроводу.

В мае 2019 года Рик Перри возглавил американскую делегацию, когда новоизбранный президент Владимир Зеленский принимал присягу. Во время инаугурации Перри протянул Зеленскому записку с именами и объяснил, что это люди, которым он доверяет. В записке стояло имя Роберта Бенша — американского бизнесмена, который инвестировал в украинский газовый бизнес до 2014 года.

Для глобальной сделки по продаже американского газа (через Польшу и Украину в Европу) Роберт Бенш и еще несколько американских инвесторов лоббировали компанию LNGE. Ее зарегистрировали в июне 2018 года, у нее не было ни разведанных запасов, ни танкеров, ни трубопроводов, ни терминала. Газ она должна была брать у компании Energy Transfer, которая всего несколько лет назад получила лицензию на постройку терминала по сжижению газа.

Роберт Бенш лоббировал LNGE украинским чиновникам (в том числе секретарю СНБО Александру Данилюку) несколько раз, разными путями. В конце концов LNGE предложила "Нафтогазу" предварительное соглашение по поставкам газа. Рик Перри и его помощники уговаривали подписать его руководителей "Нафтогаза" — Андрея Коболева и Юрия Витренко. Выгоды этой сделки для Украины были сомнительны.

Переговоры по сделке затихли, когда начался импичмент Дональда Трампа. Но в феврале 2020-го Сенат его оправдал и сделка ожила. За это время Рик Перри успел уйти в отставку и вернуться в совет директоров компании Energy Transfer. Представители LNGE встретились с новым министром энергетики США. А в марте 2020-го украинское правительство ввело Роберта Бенша в наблюдательный совет "Нафтогаза". В мае правительство одобрило меморандум о намерениях: на двадцать лет Украина соглашалась закачивать в свои ПГХ примерно 5 млрд кубометров газа в год. Руководство "Нафтогаза" сделке противилось, поэтому оператором должна была стать компания "Магистральные газопроводы Украины". На следующем этапе LNGE должна была заключить контракты с Energy Transfer на несколько десятков миллиардов долларов — и та, имея гарантированные заказы, начала бы строить свой терминал.

В этот момент Украина заморозила сделку — по политическим мотивам. Пандемия COVID-19 ударила по рейтингу Дональда Трампа и правительству Украины стало очевидно, что если выборы выиграет Джо Байден — он обязательно заинтересуется подробностями сделки. Кроме того, цены на газ пошли вниз и партнер Energy Transfer вышел из проекта по постройке терминала.

Тем не менее, сделка все еще может ожить — если Дональд Трамп выиграет выборы в ноябре этого года. "Через три месяца все станет понятно", — цитирует Time одного из украинских переговорщиков. — "Не нужно быть гением, чтобы понять, в чем тут дело".