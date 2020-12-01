МИД Венгрии обратится в НАТО для обсуждения обысков венгров на Закарпатье
Правительство Венгрии намерено на всех международных фронтах заступаться за венгров Закарпатья, поэтому Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО во вторник, 1 декабря, собирается поднять вопрос обысков в венгерских учреждениях Закарпатья, которые произошли в понедельник, 30 ноября. Об этом глава МИД Венгрии сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
Министр внешней экономики и иностранных дел сказал, что, несмотря на "обещания в последнее время и так называемые усилия по примирению", запугивание венгерской общины и антивенгерские действия, все еще остаются государственной политикой Украины. В связи с обысками в понедельник правительство выразило протест в украинскому МИД, а в Будапеште пригласили посла Украины в Венгрии.
Сийярто считает неприемлемым, что страна, которая хочет стать частью трансатлантического сообщества, "постоянно запугивает и ущемляет" меньшинство, которое относится к стране-члену НАТО. Поэтому правительство Венгрии выразит свое требование, чтобы "Украина прекратила оскорбления против венгерского национального сообщества и постоянное запугивание общества".
Согласно сообщению Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ), Служба безопасности Украины провела в понедельник, 30 ноября, обыски в нескольких венгерских учреждениях Закарпатья и в доме председателя общества Ласло Брензовича.
Во время обысков на основании решения запорожского суда со ссылкой на уголовное дело, которое ранее было возбуждено по обвинению в сепаратизме, искали доказательства деятельности, направленной на подрыв территориальной целостности страны, насильственное изменение границ, и нанесение ущерба государству. Однако ОВКЗ считает, что на самом деле это запланированная схема, построенная на сфабрикованных политических обвинениях.