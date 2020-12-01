МИД Венгрии обратится в НАТО для обсуждения обысков венгров на Закарпатье

Петер Сийярто Фото из открытых источников

Правительство Венгрии намерено на всех международных фронтах заступаться за венгров Закарпатья, поэтому Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО во вторник, 1 декабря, собирается поднять вопрос обысков в венгерских учреждениях Закарпатья, которые произошли в понедельник, 30 ноября. Об этом глава МИД Венгрии сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Министр внешней экономики и иностранных дел сказал, что, несмотря на "обещания в последнее время и так называемые усилия по примирению", запугивание венгерской общины и антивенгерские действия, все еще остаются государственной политикой Украины. В связи с обысками в понедельник правительство выразило протест в украинскому МИД, а в Будапеште пригласили посла Украины в Венгрии.

Сийярто считает неприемлемым, что страна, которая хочет стать частью трансатлантического сообщества, "постоянно запугивает и ущемляет" меньшинство, которое относится к стране-члену НАТО. Поэтому правительство Венгрии выразит свое требование, чтобы "Украина прекратила оскорбления против венгерского национального сообщества и постоянное запугивание общества".

Согласно сообщению Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ), Служба безопасности Украины провела в понедельник, 30 ноября, обыски в нескольких венгерских учреждениях Закарпатья и в доме председателя общества Ласло Брензовича.

Во время обысков на основании решения запорожского суда со ссылкой на уголовное дело, которое ранее было возбуждено по обвинению в сепаратизме, искали доказательства деятельности, направленной на подрыв территориальной целостности страны, насильственное изменение границ, и нанесение ущерба государству. Однако ОВКЗ считает, что на самом деле это запланированная схема, построенная на сфабрикованных политических обвинениях.