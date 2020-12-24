МИД России уверяет, что вернул украинскую икону

Украинская икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову SRNA

Также там рекомендовали балканской стране выяснить происхождение иконы

Российское Министерство иностранных дел сообщает, что передало 23 декабря в посольство Боснии и Герцеговины украинскую икону XVIII века из Луганска, передает ТАСС со ссылкой на МИД России.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - говорится в сообщении.

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Напомним, что глава Президентства Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил древнюю икону российскому политику Сергею Лаврову 14 декабря, когда тот прибыл с дипломатическим визитом в Сараево.

Презент был 300-летнего возраста и украинского происхождения, это стало понятным из печати, находившейся на нем. Украинское посольство направило ноту в БиГ с целью объяснения поступка.

Россия в свою очередь пообещала вернуть древнюю икону в Украину.