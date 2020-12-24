МИД России уверяет, что вернул украинскую икону
Также там рекомендовали балканской стране выяснить происхождение иконы
Российское Министерство иностранных дел сообщает, что передало 23 декабря в посольство Боснии и Герцеговины украинскую икону XVIII века из Луганска, передает ТАСС со ссылкой на МИД России.
"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - говорится в сообщении.
Напомним, что глава Президентства Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил древнюю икону российскому политику Сергею Лаврову 14 декабря, когда тот прибыл с дипломатическим визитом в Сараево.
Презент был 300-летнего возраста и украинского происхождения, это стало понятным из печати, находившейся на нем. Украинское посольство направило ноту в БиГ с целью объяснения поступка.
Россия в свою очередь пообещала вернуть древнюю икону в Украину.