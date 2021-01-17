МИД подтвердил наличие 10 украинцев на борту затонувшего судна у берегов Турции

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Украинские консулы отправились в турецкий порт

На борту судна Arvin, затонувшего в Черном море у берегов Турции, находились 10 украинцев. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Отмечается, что шестерых человек удалось спасти, а еще двое погибли. "У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция в отношении 4 моряков продолжается. Украинские консулы отправились в порт Бартин для оказания консульской помощи", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Черном море у берегов Турции затонуло сухогрузное судно " Арвин", а спасатели начали поиск 15 членов экипажа. В район бедствия отправились катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

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Впоследствии стало известно, что судовладельцем затонувшего в Черном море сухогруза является украинская компания, а ходило оно под знаменем Палау. В турецкий порт Бартын сухогруз пришел из грузинского порта Поти.