МИД Нидерландов вызвал посла России после отказа от консультаций по MH17

Дипломату сообщили о сожалении Амстердама относительно решения Москвы

МИД Нидерландов вызвал посла РФ в Гааге Александра Шульгина в связи с выходом Москвы из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информационную записку главы МИД Нидерландов Стефа Блока.

Шульгину сообщили о том, что Нидерланды "глубоко сожалеют" об этом "одностороннее решение" Москвы, и призвали продолжить переговоры. "Посол России был вызван сегодня в МИД, и это информация была доведена до его сведения", – говорится в сообщении.

Кроме того, Блок заявил, что парламент неоднократно заявлял о важности трехсторонних переговоров для поиска решения как в различных дипломатических контактах, так и в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, вчера, 15 октября, Российская Федерация вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы малайзийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия. В МИД РФ отметили, что такое решение связано с подачей Нидерландами иска против России в ЕСПЧ.

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Впоследствии в Нидерландах отреагировали на выход России из консультационной группы по катастрофе MH17. Тогда министр иностранных дел страны выразил сожаление из-за решения российской власти.