МИД назвало состав украинской делегации на рассмотрении в суде дела МН17

В состав вошли представители МИД, СБУ и Офиса генпрокурора

Из открытых источников

Украинская делегация прибыла в Королевство Нидерланды, где 9 марта начинается судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в катастрофе рейса МН17. Об этом заявила заместитель директора департамента Министерства иностранных дел по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева, сообщает hromadske.

Как отмечается, делегация от нашего государства состоит из представителей Офиса генпрокурора (заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова), заместителя председателя Службы безопасности, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.

"Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерланды. Исключительно она. Остальные - будут оказывать ему максимальную моральную поддержку", - сказала заместитель директора.

Кроме этого, она уточнила, что МИД в расследовании занималось координацией общей работы, а СБУ и представители Генпрокуратуры - опрашивали свидетелей, прослушивали телефонные перехваты и смотрели видео с камер.

В частности Золотарева сказала: "Расследование беспрецедентное и очень сложное, потому что у следователей нет доступа к месту происшествия и до всех свидетелей. Поэтому это дело идет медленнее, чем теоретически должно было бы происходить криминальное расследование".

По ее мнению, сам факт того, что дело начали рассматривать в суде в Нидерландах является "победой для многих стран".

"В отношении одного из обвиняемых, который является гражданином Украины, господина Харченко, мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украине. Если бы он был на территории, подконтрольной Украине, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде", - сообщила Золотарева.

Напомним, накануне стало известно, что заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу от Украины в деле MH17.

Также родственники погибших пассажиров самолета рейса МН17 провели молчаливый протест у стен посольства России в Гааге накануне судебного процесса катастрофы, который начнется в Нидерландах 9 марта.