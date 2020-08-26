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МИД Литвы внес Лукашенко в санкционный список

Президент Беларуси Лукашенко БЕЛТА

Под санкции могут подпасть 118 человек

Министерство иностранных дел Литвы предлагает правительству ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и более сотни белорусских чиновников. Об этом заявила советник министра внешних дел Литвы Раса Якилайтене, передает BNS.

"Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - сказала Якилайтене.

В случае одобрения соответствующего списка, Лукашенко и его приспешникам будет запрещен въезд в Литву, а также их активы, в случае наличия, будут заморожены.

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Напомним, ранее МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

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