МИД Латвии направил ноту протеста Беларуси

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Латвия требует от властей Беларуси провести полное расследование инцидента

Министерство иностранных дел Латвии направило ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух своих граждан во время акций протеста. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В частности, МИД Латвии настаивает на том, что правоохранительные органы Беларуси необоснованно задержали двух латвийцев во время протестов, после чего те подверглись физическому и психологическому насилию.

В связи с этим Латвия требует от властей Беларуси провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности, а позже сообщить о результатах расследования.

"Министерство решительно осуждает применение правоохранительными органами Беларуси физической силы против мирных участников протестных акций и требует немедленного освобождения задержанных демонстрантов", - говорится в сообщении.

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Напомним, президенту Беларуси Александру Лукашенко могут отказать во въезде в ряд европейских стран, поскольку депутаты Европарламента объявили его персоной нон грата в Евросоюзе. В ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и указывают на победу Светланы Тихановской.