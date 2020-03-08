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МИД Канады призвал РФ к сотрудничеству со следствием по делу МН17

Иллюстративное фото из открытых источников

МИД Канады выразило уверенность в независимости расследования

Министерство иностранных дел Канады призвало все государства, включая Российскую Федерацию, сотрудничать со следствием в деле о сбитии боинга МН17. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
 
"Мы продолжаем призывать все государства, включая Россию, полностью сотрудничать с продолжающимся уголовным расследованием Совместной следственной группы, что соответствует призыву к подотчетности и сотрудничестве, единогласно принятом в Резолюции Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в сообщении.
 
Также в ведомстве приветствовали начало уголовного судебного рассмотрения четырех подозреваемых, которых обвиняют в полете рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года. В МИД добавили, что уверены в независимости и профессионализме международного расследования и правовой системы Нидерландов.
 
 
"Это важная веха в деле установления истины, справедливости и привлечения к ответственности за это ужасное деяние, жертвами которого стали 298 человек, в частности один канадец, а также члены их семей и близкие", — добавили в иностранном ведомстве.
 
Напомним, накануне, 7 марта, Европейский Союз объявил о начале уголовного процесса в деле сбития рейса МН17 над восточной частью Украины в 2014 году.
 
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