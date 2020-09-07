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МИД Британии вызвал российского посла из-за отравления Навального

Лондон требует проведения расследования инцидента с отравлением российского оппозиционера

Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла РФ в Лондоне в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщил глава британского ведомства Доминик Рааб в Twitter.

Отмечается, что Великобритания требует проведения расследования инцидента с отравлением российского оппозиционера. "Сегодня Великобритания вызвала посла России в Великобритании, чтобы зарегистрировать глубокое беспокойство по поводу отравления Алексея Навального. Совершенно недопустимо, что применяется запрещенное химическое оружие, и Россия должна провести полное, прозрачное расследование", – написал глава МИД.

 

Напомним, сегодня, 7 сентября, российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы, в которой он находился в течение последних двух недель после отравления. По данным немецких медиков, Навальный реагирует на то, что с ним разговаривают. В то же время в клинике отметили, что не исключают отдаленные последствия тяжелого отравления.

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина доверяет выводам немецкой лаборатории и правительства Германии по отравлению Алексея Навального.

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