Microsoft заявила о срыве масштабной кибератаки против избирателей США

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Определенные программы-похитители, которыми хакеры хотели заразить компьютеры, в установленное время должны были начать "сеять хаос и недоверие"

Американская корпорация Microsoft заявила, что предотвратила масштабную хакерскую атаку, которая могла повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNN.

По словам вице-президента компании по безопасности Тома Берта, Microsoft отключила серверы ботнета Trickbot, который хакеры использовали для распространения программ-вымогателей, а также для запуска других кибератак.

В корпорации считают, что злоумышленники могли использовать программы-похитители, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать "сеять хаос и недоверие".

По данным Microsoft, с 2016 года Trickbot заразил более миллиона компьютеров по всему миру. Исследования показали, что услугами ботнета пользовались как государства, так и криминальные группировки.

Ранее корпорация сообщила, что в президентские выборы в США пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Хакеры атакуют работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

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Ранее Microsoft заявляла, что в течение последних недель обнаружила кибератаки российских, китайских и иранских хакеров на людей и организации, участвующие в предстоящих президентских выборах в США.