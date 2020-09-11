Microsoft заявила о кибератаках на выборы в США со стороны России, Китая и Ирана

BBC

Злоумышленники нацелены на штабы как Трампа, так и Байдена

Корпорация Microsoft заявила, что в течение последних недель обнаружила кибератаки российских, китайских и иранских хакеров на людей и организации, которые принимают участие в предстоящих президентских выборах в США. Об этом говорится в официальной заявлении компании.

Согласно сообщению, хакеры атаковали лиц и организации, которые привлечены к предвыборной кампании обоих кандидатов - Джо Байдена и Дональда Трампа. Всего в Microsoft говорят о трех группах, которые пытались вмешаться в выборы.

Первая - группа "Стронций", действующая в РФ. Ее члены атаковали более 200 организаций, в том числе политические кампании, пропагандистские группы, партийные и политические консультанты. Также эти хакеры нацелились на политические организации в Европе, такие как Немецкий фонд Маршалла США, Европейская народная партия и политические партии в Великобритании. В отчете специального прокурора США Роберта Мюллера именно "Стронций" отвечает за нападения на президентскую кампанию в Демократической партии в 2016 году.

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Вторая-группа "Цирконий" из Китая, которая с марта по сентябрь 2020 года осуществила тысячи атак, чтобы завладеть информацией об организациях, связанных с предстоящими президентскими выборами в США. Среди жертв можно выделить две группы - людей, тесно связанных с президентскими кампаниями и кандидатами в президенты США, а также выдающихся лиц в международном сообществе, ученых в сфере международных дел.

Третья - группа "Фосфор" расположена в Иране. За ней следят в течение последних нескольких лет. Хакеры проводили шпионские кампании, направленные на широкий спектр организаций, традиционно привязанных к геополитическим, экономическим сферам или правам человека в регионе Ближнего Востока. В последнее время они пытались получить доступ к личным или рабочим счетам лиц, которые прямо или косвенно участвуют в выборах президента США.

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Напомним, накануне в американских СМИ появилась информация о том, что российские хакеры атаковали консалтинговую компанию SKDKnickerbocker, которая занимается разработкой стратегий и коммуникаций для кандидата в президенты США Джо Байдена и других представителей Демократической партии.