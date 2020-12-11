Международный уголовный суд завершил предварительное изучение ситуации на Донбассе и в Крыму

Международный уголовный суд Фото из открытых источников

Следующий шаг - это принятие решения об открытии полноценного расследования

Офис Прокурора Международного уголовного суда принял решение о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Согласно сообщению, в дальнейшем судебная палата Офиса Прокурора МУС должна принять решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта.

В частности, речь идет об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследовании украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения Крыма на материковую часть Украины и колонизации полуострова.

Как отмечается, эти серьезные нарушения норм международного гуманитарного и уголовного права анализировались Офисом Прокурора МУС с 2015 года.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, завершения предварительного изучения ситуации является важным шагом и гарантией правосудия, в том числе над высшим политическим и военным руководством страны-оккупанта.

"Приятно отметить, что доказательства, собранные национальными правоохранительными органами и прокуратурой совместно с украинскими и международными неправительственными организациями, стали достаточным основанием и убедительными аргументами для высшей международной инстанции в сфере уголовной юстиции", - добавил Мамедов.

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Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что правосудие переходного периода может быть разным для оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.