Метеорологи из США заявили, что у них закончились имена для ураганов

Последствия урагана "Лаура", США AP

Теперь ученые будут применять греческий алфавит

В Соединенных Штатах Национальный центр ураганов официально заявил, что использовал перечень традиционных названий атлантических штормов до конца этого особо активного сезона ураганов, после формирования тропической бури "Вилфред" (Wilfred). Об этом сообщает VICE.

Согласно сообщению, только что объявленный шторм "Вилфред", примерно в 630 милях на запад-юго-запад от островов Кабо-Верде был последним с традиционным названием, выбранным из списка Всемирной метеорологической организации этого сезона.

Известно, что этот список предлагает имена, начинающиеся с 21 буквы, но не охватывающие Q, U, X, Y и Z, поскольку для них трудно найти подходящие имена. Остальные традиционных названий этого сезона были быстро использованы по алфавиту недавними штормами, в частности ураганами "Салли" и "Тедди".

Как отмечается, такая же ситуация наблюдалась в 2005 году, когда начали использовать греческий алфавит. В том году ураган "Катрина" вызвал разрушения в Новом Орлеане. Однако тогда традиционных имен было достаточно вплоть до урагана "Вильма" 17 октября.

В прошлом месяце Центр прогнозирования климата национальной администрации океанов и атмосферы обновил прогноз "чрезвычайно активного" сезона 2020 года, предсказав от 19 до 25 штормов с названием в Атлантике, в том числе три-шесть основных ураганов.

По данным центра, в среднем за год возникает около 12 штормов с именами, и в том числе три крупных урагана.

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Напомним, в конце прошлого месяца мощный ураган "Лаура" приблизился к американским штатам Техас и Луизиана. По предварительной информации, порывы ветра достигали 240 километров в час, что повлекло обесточивание примерно миллиона домов.