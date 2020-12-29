Мертвые дети и разрушенные дома: В Хорватии мэры городов просят о помощи

Последствия землетрясения в Хорватии index.hr

Землетрясение унесло жизни по меньшей мере семи человек

В Хорватии в результате мощного землетрясения был разрушен ряд домов и автомобилей, кроме этого стихия унесла жизни по меньшей мере семерых человек. Об этом сообщает издание index.hr со ссылкой на заместителя мэра города Глина Бранку Бакшич Митич и руководителя Петриньи Дарюша Думбовича.

По предварительным данным, под завалами погибла 12-летняя девочка из города Петриня. Позже стало известно о гибели отца и сына. В издании отметили, что землетрясение полностью разрушило их дом.

Кроме того, по неофициальной информации, еще один человек умер в Майское Поляне, и один человек погиб в церкви села Лажина возле города Сисак.

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"Мой город полностью разрушен. У нас есть мертвые дети. Нам нужны пожарные, мы не знаем, что находится под завалами, на одну машину обрушилась крыша, нам нужна помощь", – заявил мэр Петрини Даринко Думбович.

Последствия землетрясения в Хорватии index.hr

Позже заместитель мэра Глины Бранка Бакшич Митич добавила, что в пригороде Майское Поляне погибли 20-летний парень и пожилой мужчина. Еще одного человека достали из-под завалов и госпитализировали.

Митич также подчеркнула, что ждет срочной помощи от правительства. Кроме этого, чиновница попросила присылать одеяла и палатки.

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Напомним, в Хорватии 28 и 29 декабря произошли два мощных землетрясения, которые повредили дома и автомобили. Некоторые квартирные помещения в результате стихийного бедствия стали непригодными для жизни.