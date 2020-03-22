Меркель уйдет на карантин из-за контакта с больным коронавирусом врачом

Несмотря на самоизоляцию, канцлер будет продолжать выполнять свои обязанности

Канцлер Германии Ангела Меркель уходит на карантин - у врача, с которым она контактировала, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает DW.

Представитель канцлера Штеффен Зайберт заявил, что она приняла это решение сразу же, как узнала о том, что ее врач заразился коронавирусом.

"После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было положительным. Поэтому канцлер решила немедленно отправиться на домашний карантин", - сказал он.

Как пояснил Зайберт, Меркель все равно будет продолжать выполнять свои обязанности канцлера, несмотря на домашний карантин.

А совсем недавно, до выше упомянутой новости, Меркель заметили в одном из магазинов Берлина, где она покупала вино, туалетную бумагу и разные продукты.

Издание RTL отмечает, что канцлера очень часто можно видеть в этом магазине.

К слову, для шопинга она выбрала синий брючный костюм.

Также посетителей супермаркета поразило то, что Меркель была без защитной маски, хотя в помещении трудно придерживаться нужной дистанции.

Следует заметить, что федеральное правительство Германии уже ввело в действие запрет относительно того, что теперь в общественных местах запрещено собираться более чем двум лицам.

Как утверждает издание DW, исключения предусмотрены только для членов семей и лиц, которые проживают в одном доме.

Кстати, дистанция во время посещения общественных мест между людьми должна составлять около 1,5 м. или 2 м.

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При этом жители Германии могут выходить в магазины, аптеки, ходить на работу, заниматься спортом или посещать врача.

Подобные меры продлятся минимум две недели, а за их нарушение предусмотрены штрафы в размере до 25 тысяч евро.

Как сообщалось ранее, в Германии COVID-19 обнаружили у главного претендента на лидерство в правящей партии Фридриха Меца.

Также отмечалось, что в Германии защитные маски закончились еще до начала карантина.