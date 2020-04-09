Меркель увидела в новых данных о пандемии коронавируса "осторожную надежду"

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE

Канцлер отметила, что пока страна не нуждается в жестких ограничениях

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что последние данные о распространении коронавируса в стране являются поводом для "осторожной надежды", но призывает немцев не проявлять легкомыслие. Об этом она сказала после заседания кризисного кабинета в Берлине, передает N-TV.

Согласно сообщению, Меркель рассматривает последние данные о заражении коронавирусом как "повод для осторожной надежды".

"Более жесткие ограничения сейчас не нужны, но и ослаблять существующие меры пока не время. Рост понемногу выравнивается", - констатировала Ангела Меркель, одновременно подчеркнув, что ситуация остается хрупкой. Она попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных праздников.

"Мы не должны быть безрассудными сейчас, мы не должны казаться неосторожными", - подчеркнула канцлер.

Напомним, ранее ученые из Германии предлагали выдавать "иммунные паспорта" тем людям, которые уже переболели коронавирусной болезнью COVID-19, чтобы на них не распространялись карантинные мероприятия и они смогли возвращаться к нормальной жизни.