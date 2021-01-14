Меркель рассматривает локдаун с остановкой транспорта по всей Германии, - СМИ

Ангела Меркель ТАСС

По данным источников, новый "мегалокдаун" должен был бы продлиться до конца февраля

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет стандартизировать существующие ограничительные меры по всей стране, а в некоторых случаях даже усилить их. Об этом от своих источников стало известно немецкому таблоиду Bild.

Ожидается, что такое решение может быть принято на конференции премьер-министров федеральных земель на следующей неделе. Как поясняется, страну почти полностью "закроют" из-за распространения "британского" штамма коронавируса.

Согласно сообщению, канцелярия рассматривает возможность прекращения работы местного и междугороднего общественного транспорта - автобусов, поездов, региональных поездов. По всей стране должен действовать фактический комендантский час. Обсуждается обязательное требование работы из дома.

Сейчас решение еще не принято. По данным источников, новый "мегалокдаун" должен был бы продлиться до конца февраля.

По информации газеты, Министерство транспорта сейчас изучает, какие последствия может иметь это решение для логистики и мобильности в стране.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил в четверг, что текущие ограничения имплементируются не так последовательно, как во время первой волны эпидемии. Он призвал еще больше людей работать из дома и ужесточить действующие ограничения.

Германия ввела частичный карантин в ноябре, в результате чего магазины и школы оставались открытыми, но усилила его в середине декабря, закрыв второстепенные магазины. Дети не возвращались в классы с рождественских каникул.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что усиленный карантин следует продлить после 24 января.