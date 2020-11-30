Меркель предупредила об угрозе "третьей волны"

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

После введения мягкого локдауна ситуация в стране стабилизировалась на высоком уровне

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что страна может столкнуться с третьей волной коронавируса, если граждане будут проявлять неосторожность в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, число новых случаев заражения в Германии стабилизировалось на высоком уровне после того, как 2 ноября был введен "мягкий локдаун". Но официальные лица предупредили, что прогресс все еще хрупок.

"Зимой нам нужно быть очень, очень осторожными. В противном случае мы окажемся прямо в следующей волне", - сказала Меркель в онлайн-дискуссии с полицейскими.

Меркель также выступила против планов некоторых региональных правительств разрешить отелям открываться для семейных визитов на Рождество. Она считает, что этот шаг может ухудшить распространение вируса в Германии.

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Напомним, ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что в Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауну. Жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в Украине могут ввести так называемый интеллектуальный локдаун, который будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе при установлении определенных ограничений.