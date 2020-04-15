Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE

Также с 4 мая смогут возобновить свою работу парикмахерские, салоны красоты и барбершопи

Канцлер Ангела Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Focus.

Согласно плана политика 4 мая в Германии начнут постепенно открываться школы. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в более младших. Планируется, что массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

Крупные торговые центры также остаются закрытыми. Также запрещенными останутся религиозные мероприятия.

Непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров могут возобновить свою работу при условии соблюдения необходимых санитарных мероприятий.

Также с 4 мая смогут возобновить свою работу парикмахерские, салоны красоты и барбершопи.

При этом Ангела Меркель отметила, что правительство будет настоятельно рекомендовать носить маски в общественном транспорте и в магазинах, однако она уточнила, что это лишь рекомендация. Также она отметила, что дистанция при контактах должна быть сохранена.

Также власти будут отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

Отметим, сейчас в стране зафиксировано 133 154 случая заражения коронавирусом. Так, 62 197 пациента выздоровели, 3 645 человека умерли.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели.