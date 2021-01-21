Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA), сообщают "РИА Новости".

"Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА", - сказала канцлер, отвечая на вопросы на брифинге.

Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации. Канцлеру также задали вопрос о содержании ее беседы с Путиным в начале января, в частности, об интересе к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

"Считаю, что это хорошая вещь", - сказала Меркель.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.