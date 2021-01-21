live
Новости » Мир Читати новину українською

Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA), сообщают "РИА Новости".

"Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА", - сказала канцлер, отвечая на вопросы на брифинге.

Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации. Канцлеру также задали вопрос о содержании ее беседы с Путиным в начале января, в частности, об интересе к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

"Считаю, что это хорошая вещь", - сказала Меркель.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Умер легендарный экс-игрок "Шахтера" Александр Васин В США скончалась звезда "Полицейской академии" Умер создатель бренда Natura Siberica Андрей Трубников В 41 год внезапно ушёл из жизни вокалист группы Children of Bodom
Loading...

программы канала ZIK

Владимир Быстряков | Ток-шоу
Инаугурация Байдена. Настроения в США. Сотрудничество Украины и Вашингтона | Ток-шоу
Тарифная политика. Повышение зарплаты учителям | Заседание правительства | 20.01.21
Инаугурация Байдена. Закрытие школ в 2021. Правительственные отставки | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Олег Ляшко | Ток-шоу