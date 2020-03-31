Mercedes предоставит свои 3D-принтеры для печати медоборудования

Завод Mercedes-Benz из открытых источников

Все мощности будут выделены под новые задачи для изготовления частей для оборудования

Известный немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предоставит медицинским организациям доступ к своих промышленных 3D-принтеров и поможет напечатать необходимые компоненты оборудования для лечения больных COVID-19, передает HT Auto.

"С нашими компетенциями и опытом мы готовы помочь с производством медицинского оборудования. Мы уже обсуждаем разные варианты с властями федеральной земли Баден-Вюртемберг и ждем запросов от компаний, занятых в медико-технологическом секторе", - заявил член совета правления Mercedes-Benz AG Йорг Бурзер.

Отмечается, что компания производит около 150 тысяч 3D-печатных деталей из пластика и металла ежегодно.

Ранее сообщалось, что автомобильные производители, компании Audi и Mercedes-Benz решили развлечь людей, которые находятся дома на карантине из-за пандемии коронавируса COVID-19, и выпустили бесплатные раскраски.