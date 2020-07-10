Мэр Сеула совершил самоубийство из-за обвинения в сексуальных домогательствах, – СМИ

Чиновник написал предсмертную записку, в которой извиняется перед родными

Предсмертная записка мэра Сеула Yonhap News Agency

Городские власти Сеула обнародовала предсмертную записку погибшего мэра Пак Вон Суна. Об этом сообщило Yonhap News Agency.

Отмечается, что запись городской голова оставил в своей официальной резиденции. В нем мэр написал о своем сожалении по поводу того, что "причинил столько боли" своей семье.

По информации издания, Пак Вон Сун наложил на себя руки после того, как узнал, о планах полиции открыть дело относительно нежелательного физического контакта. Заявление с обвинениями в харассменте написала секретарь городского головы.

В предсмертной записке об обвинениях в сексуальных домогательствах речь не идет. Известно, что по корейским законам уголовное дело закроют в связи со смертью подозреваемого.

Пак Вон Сун попросил кремировать себя и развеять прах на могилах своих родителей.

Напомним, мэра южнокорейской столицы нашли мертвым в лесу за несколько часов после того, как дочь Пак Вон Суна заявила о его исчезновении. Правоохранители заявили, что Пак Вон Сун совершил самоубийство.