Мэр Сеула совершил самоубийство из-за обвинения в сексуальных домогательствах, – СМИ
Чиновник написал предсмертную записку, в которой извиняется перед родными
Городские власти Сеула обнародовала предсмертную записку погибшего мэра Пак Вон Суна. Об этом сообщило Yonhap News Agency.
Отмечается, что запись городской голова оставил в своей официальной резиденции. В нем мэр написал о своем сожалении по поводу того, что "причинил столько боли" своей семье.
По информации издания, Пак Вон Сун наложил на себя руки после того, как узнал, о планах полиции открыть дело относительно нежелательного физического контакта. Заявление с обвинениями в харассменте написала секретарь городского головы.
В предсмертной записке об обвинениях в сексуальных домогательствах речь не идет. Известно, что по корейским законам уголовное дело закроют в связи со смертью подозреваемого.
Пак Вон Сун попросил кремировать себя и развеять прах на могилах своих родителей.
Напомним, мэра южнокорейской столицы нашли мертвым в лесу за несколько часов после того, как дочь Пак Вон Суна заявила о его исчезновении. Правоохранители заявили, что Пак Вон Сун совершил самоубийство.