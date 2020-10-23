Мэр города во Франции заявил, что ему угрожают обезглавливанием

Угрозы обезглавливания мэра города во Франции Фото из открытых источников

Ему будет предоставлена охрана полиции

Мэр французского города заявил, что ему угрожали отрезать голову — всего через неделю после того, как произошло обезглавливание школьного учителя Самюэля Пати, которое шокировало Францию. Об этом сообщает Reuters.

"К этим угрозам следует отнестись серьезно", - заявил Жереми Бро, мэр города Брон, расположенного недалеко от Лиона.

Бро разместил в своем Twitter-аккаунте фотографию граффити на стене в городе со словами: "Жереми Бро, мы отрубим тебе голову". Полиция расследует обстоятельства угроз.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин выразил поддержку Бро в Twitter, а также сказал, что мэр получит защиту полиции.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в пятницу, что правительство внесет закон для улучшения защиты государственных служащих от угроз.

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Напомним, 16 октября неподалеку от столицы Франции неизвестный перерезал горло преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. Учителя нашли обезглавленным неподалеку учебного заведения.

Позже полиция задержала родителей, дедушку и младшего брата предполагаемого злоумышленника и провела обыски в квартире подозреваемого.

Позже полиция Франции заявила, что учителя за показ карикатуры на пророка Мухаммеда обезглавил 18-летний Абдулак Анзоров, который родом из Москвы.