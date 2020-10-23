Мэр города во Франции заявил, что ему угрожают обезглавливанием
Ему будет предоставлена охрана полиции
Мэр французского города заявил, что ему угрожали отрезать голову — всего через неделю после того, как произошло обезглавливание школьного учителя Самюэля Пати, которое шокировало Францию. Об этом сообщает Reuters.
"К этим угрозам следует отнестись серьезно", - заявил Жереми Бро, мэр города Брон, расположенного недалеко от Лиона.
Бро разместил в своем Twitter-аккаунте фотографию граффити на стене в городе со словами: "Жереми Бро, мы отрубим тебе голову". Полиция расследует обстоятельства угроз.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин выразил поддержку Бро в Twitter, а также сказал, что мэр получит защиту полиции.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в пятницу, что правительство внесет закон для улучшения защиты государственных служащих от угроз.
Новости по теме: В Париже неизвестный с ножом ранил 4 человек рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo
Напомним, 16 октября неподалеку от столицы Франции неизвестный перерезал горло преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. Учителя нашли обезглавленным неподалеку учебного заведения.
Позже полиция задержала родителей, дедушку и младшего брата предполагаемого злоумышленника и провела обыски в квартире подозреваемого.
Позже полиция Франции заявила, что учителя за показ карикатуры на пророка Мухаммеда обезглавил 18-летний Абдулак Анзоров, который родом из Москвы.