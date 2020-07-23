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"Меня измазали вдоль и поперек": Лукашенко пригрозил выдворением иностранных СМИ на фоне выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко

 Фото с открытых источников

Белорусский лидер убежден, что ряд СМИ призывают людей к беспорядкам

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в средствах массовой информации, несмотря на электоральную кампанию в стране. Об этом сообщает "БЕЛТА".

Так, во время совещания с руководством экономического блока страны Лукашенко подчеркнул, что необходимо уделять больше внимания работе в информационном поле. 

"BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", – отметил белорусский президент.

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В связи с этим политик убежден, что несмотря на предвыборный период нужно выдворять СМИ за подобные призывы и несоблюдение белорусского законодательства. 

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворять отсюда, если они не соблюдают наших законов и зовут людей на майданы... Повторять больше не буду. Хорошо меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не виновных председателей участковых комиссий", – добавил он.

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Напомним, перед этим Александр Лукашенко рассказывал, что боится того, что оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси, как это произошло во время выборов 2010 года, когда Минск охватили массовые протесты.

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