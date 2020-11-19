Мемуары Барака Обамы установили рекорд продаж за сутки

За сутки книга экс-президента США разошлась тиражом почти 890 тыс. экземпляров

Первый том мемуаров бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" разошелся тиражом почти 890 тысяч экземпляров за первые 24 часа продажи в США и Канаде. Этот показатель стал рекордным среди всех книг издательства Penguin Random House, сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, рекордные показатели продаж содержат предварительные заказы, печатный, аудио- и цифровой форматы. "Земля обетованная" даже обошла по количеству заказов книгу жены Обамы Мишель под названием "Становление" (Becoming), которую в первый день продаж в 2018 году купили более 725 тысяч человек.

Мемуары Обамы вышли в свет всего через две недели после президентских выборов. Книга рассказывает о пребывании Обамы в Белом доме, ключевых моментах его президентства (в частности об операции по ликвидации главаря террористической "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена в 2011 году) и содержит размышления относительно Дональда Трампа.

"Читать автобиографию Барака Обамы в последние дни Дональда Трампа — все равно что смотреть в бездну между двумя противоположными концами человечества и в очередной раз удивляться тому, как одна и та же страна выбрала двух таких разных людей", — отмечают критики.

Мемуары Барака Обамы "Земля обетованная" Фото из открытых источников

Во введении экс-президент пишет, что "книга продолжала расти в объеме", поскольку было понятно, что читателям надо рассказать больше. Он писал в условиях, которые "не совсем предвидел", - от пандемии и протестов Black Lives Matter до самого "тревожного" момента, когда "демократия в стране балансировала на грани кризиса".

В книге 768 страниц, ее издали сразу на 25 языках мира. В США стоимость составляет 45 долларов, а цифровая версия — 18 долларов.

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