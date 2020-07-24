Мел Гибсон был госпитализирован с COVID-19

Актер заразился коронавирусом еще в апреле

Голливудский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, 64-летний актер заразился коронавирусом еще в апреле, однако сейчас он полностью здоров.

"Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела", - подчеркнул представитель актера.

Решение о неразглашении своего заболевания принял сам Гибсон.

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Напомним, ранее французская актриса Марион Котийяр и ее муж, режиссер и актер Гийом Кане заразились коронавирусной инфекцией. У 44-летней звезды фильмов "Такси", "Джонни Д." и "Иммигрант", а также у ее 47-летнего мужа болезнь протекала в легкой форме.