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Мексику всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,7

Землетрясение в Мексике Daily Express

Также поступило предупреждение о цунами

Мощное землетрясение всколыхнуло тихоокеанский прибрежный штат Оаксака, толчки также дошли и до столицы Мексики Мехико. Об этом сообщает Express.

Согласно сообщению, данные Геологической службы Соединенных Штатов Америки свидетельствуют о том, землетрясение достигло глубины 23 км.

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Как отмечается, власти предупредили, что прибрежные волны цунами могут быть вызваны в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения. В частности предупреждение о цунами было предоставлено Мексике, Гондурасу, Сальвадору и Гватемале.

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Напомним, недавно в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси у новорожденных тройняшек - двух мальчиков и девочки - обнаружили коронавирусную болезнь

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