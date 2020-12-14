Меган Маркл впервые появилась на ТВ после личной трагедии

Жена принца Гарри Меган Маркл Фото из открытых источников

Герцогиня Сассекская приняла участие в съемках американского шоу "Герои"

Жена внука британской королевы Елизаветы II принца Гарри Меган Маркл после выкидыша впервые появилась на экранах телевизоров. Об этом сообщает американский канал CCN.

Как отмечается, герцогиня приняла участие в съемках одного из проектов американского телевидения под названием "Герои". В рамках программы актриса выразила благодарность людям, которые отчаянно и жертвенно помогают больным коронавирусом.

"В год, который был таким непростым для всех, меня вдохновляют истории о сострадании. По всей стране люди отложили в сторону свои собственные потребности, чтобы собраться вместе и поддержать коллективное благополучие", - заявила Меган Маркл.

Жена принца Гарри специально для программы, посвященной "простым людям, которые меняют мир", рассказала истории волонтеров, которые доставляли еду и необходимые вещи. Среди людей, готовых прийти на помощь в сложные времена, оказались и сами Меган и Гарри.

Также герцогиня отметила, что американцы смело приняли этот вызов и вместе справились с трудностями.

Новости по теме: Принц Гарри и Меган Маркл вернули королеве Елизавете II долг в 3 миллиона долларов

Ранее сообщалось, что у Меган Маркл произошел выкидыш сразу после их с принцем Гарри переезда из Великобритании в США. С тех пор супруги избегали публичные мероприятия.