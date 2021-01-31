Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына

Жена принца Гарри Меган Маркл Фото из открытых источников

Теперь в графе "мать" осталось лишь "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассексская"

Жена британского принца Гарри убрала свое имя Рейчел Меган из свидетельства о рождении сына Арчи. Об этом сообщает издание The Sun.

Таким образом в документах о рождении в графе "мать" осталось лишь "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассексская".

"Этот беспрецедентный шаг можно рассматривать как проявление пренебрежения к герцогов Кембриджских, поскольку Кейт Миддлтон вписала свое полное имя во все три свидетельства о рождении своих детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в издании отметили, что такой шаг можно рассматривать как реверанс Меган покойной принцессе Диане. Она всегда использовала только титул — Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская.

В то же время британская писательница Колин Кэмпбелл подчеркнула, что это вызывает всевозможные вопросы о том, что думали герцоги Сассекские в тот момент.

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Напомним, ранее Меган Маркл призналась, что весной 2020 года, после переезда супругов из королевского поместья в США, она потеряла своего второго ребенка.