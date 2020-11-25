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"Обнимала первенца, теряя второго ребенка": Меган Маркл призналась, что пережила выкидыш после переезда в США

Меган Маркл Фото из открытых источников

Герцогиня Сассекская почувствовала сильную боль в животе, когда меняла сыну подгузник

Жена принца Гарри Меган Маркл, призналась, что у нее случился выкидыш весной этого года после того, как супруги переехали в США. Об этом сообщает The New York Times.

По словам Меган, она почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своему сыну Арчи Харрисону. 

"Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то произошло. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", - рассказала Меган.

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После этого жену принца Гарри доставили в больницу, однако ребенка спасти не удалось. 

"Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала его суставы, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза потускнели", - вспомнила герцогиня. 

Напомним, недавно внук британской королевы Елизаветы Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложили с себя полномочия членов королевской семьи. 

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