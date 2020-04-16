Медики сообщили о неизвестном ранее симптоме COVID-19

В основном у детей и подростков появляется сыпь на ногах

Итальянские и испанские медики сообщили о неизвестном ранее симптоме заражения коронавирусом COVID-19 – сыпи на ногах, передает Metro со ссылкой на врачей.

Согласно выводам ассоциации педиатров Италии, высыпания, выявленные у зараженных коронавирусной инфекцией, похожи на сыпь при ветряной оспе и кори. При этом наиболее часто высыпания появляются на пальцах ног.

У пациентов с темными пятнами, особенно детей и подростков, обнаружили положительный результат на COVID-19 в Испании, а также в Италии и Франции.

"Если дальнейшие наблюдения и лабораторные данные подтвердят, что мы сталкиваемся с клиническими признаками COVID-19, этот дерматологический признак может быть полезен для выявления детей и подростков с минимальными формами инфекции, но потенциальными источниками дальнейшей инфекции", - отметил детский дерматолог из итальянского города Бари Маззотта Трокколи.

Как известно, обычно COVID-19 поражает легкие, вызывая постоянный кашель, проблемы с дыханием и высокую температуру. Однако в дополнение к этим симптомам все чаще появляются сообщения о диарее и потере вкуса и запаха в качестве "нетипичных" признаков.

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура и озноб.

В то же время сингапурские ученые заявили, что 55-70% людей, инфицированных коронавирусом, не имеют симптомов болезни и могут еще в течение четырех недель передавать вирус.