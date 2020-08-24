Медики могут предотвратить вторую волну коронавируса, - ВОЗ

Количество больных растет Wikimedia Commons

Медики стали выявлять больше больных, так как быстрее и лучше диагностируют заболевания

Помощник главы Всемирной организации здравоохранения по стратегическим инициативам Раньери Гуерра заявил, то медики могут помочь избежать миру второй волны коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава "Коронавирус_инфо".

"Гуерра отметил, что медики стали выявлять больше больных, так как быстрее и лучше диагностируют заболевания. Также он добавил, что сейчас инфекцию больше распространяют те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно", - говорится в сообщении.

В Свою очередь, в украинском Минздраве напомнили, что при появлении даже незначительных симптомов заболевания сразу же необходимо обращаться к своему семейному врачу.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что в организации рассчитывают на завершение пандемии COVID-19 менее, чем за два года.