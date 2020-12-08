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Мая Санду требует отставки правительства Молдовы: Готовят вотум недоверия

Президент Молдовы Майя Санду Фото из открытых источников

В Молдове также хотят распустить парламент и провести досрочные выборы

Новоизбранный президент Молдовы Мая Санду заявила, что партия "Действие и солидарность" (PAS) выдвинет вотум недоверия правительству, если премьер-министр Ион Кику не подаст в отставку в ближайшие дни. Об этом сообщает Newsmaker.

Кроме этого, Санду отметила необходимость роспуска парламента Молдовы.

"Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции "Действие и солидарность" предложат вотум недоверия Кабинету Министров. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем самое простое решение", – подчеркнула Мая Санду.

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Напомним, 6 декабря в Молдове прошел протест с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Инициатором акции стала новоизбранный президент Молдовы Мая Санду. 

Заметим, воскресный протест в Кишиневе закончился тем, что участники акции приняли резолюцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов.

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