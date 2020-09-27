МАУ отменяет рейсы в Армению из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Ближайший рейс должен был состояться завтра, 28 сентября

Самолет компании МАУ facebook.com

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет рейсы в Армению из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба компании в Фейсбук.

Отмечается, что решение было принято после анализа рисков по полетам. В частности, речь идет о введении военного положения и мобилизации. "Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном Центром управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принято решение о временной отмене рейсов в Ереван", – говорится в сообщении.

Как сообщают в компании, ближайший рейс в Ереван должен был состояться завтра, 28 сентября, в 17:00. Представители авиалиний пообещали связаться с пассажирами рейса и сообщить об отмене полета.

Кроме того, с 4 октября запланировано возобновить рейсы МАУ в Азербайджан. Однако решение по этой стране будут принимать с учетом обновления информации.

Напомним, сегодня утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Позже правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.