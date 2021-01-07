Маск опередил Безоса и стал самым богатым человеком мира

Илон Маск Фото из открытых источников

Состояние Маска составляет 185 млрд долларов

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По информации телеканала, после роста акций компании Tesla на фондовых торгах, состояние Маска составляют 185 млрд долларов.

К слову, в начале 2020 года генеральный директор Tesla имел лишь 27 млрд долларов и едва попал в 50 самых богатых людей мира. Однако, в течение года акции компании Tesla росли вместе с его зарплатой и вывели Илона Маска в топ самых богатых людей мира.

Сейчас разница между состоянием Безоса и Маска составляет около 1 млрд долларов. Первый имеет на своем счету 184 млрд.

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Напомним, в ноябре 2020 года основатель компаний Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.