Марсоход NASA преодолел половину пути к Марсу
Посадка аппарата запланирована на 18 февраля 2021 года
Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance, который 30 июля покинул Землю, уже преодолел половину пути до Марса. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Отмечается, что марсоход, который 30 июля в 14:50 по Киеву стартовал с площадки на мысе Канаверал, США, уже преодолел 235 миллионов километров пути до Красной планеты. Посадка аппарата, который будет искать признаки жизни на четвертой планете Солнечной системы по расстоянию от Солнца, запланирована на 18 февраля 2021 года. Это уже будет девятая посадка аппаратов NASA на Марс.
Согласно онлайн-данным NASA, на момент публикации новости, скорость космического корабля относительно Солнца составляет 105 809 км/ч.
Ранее сообщалось, что национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) разработало алгоритм на основе искусственного интеллекта, который смог классифицировать новые кратеры на Марсе.