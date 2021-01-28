Марк Цукерберг намерен деполитизировать ленту новостей в Facebook

Основатель соцсети не уточнил, как именно соцсеть будет устанавливать, что является политическим содержанием

"Люди не хотят, чтобы политика и борьба доминировали во время пользования соцсетями", - отметил Цукерберг и добавил, что компания навсегда остановит рекомендации групп, которые занимаются политическими вопросом.

Отмечается, что рекомендации политических групп уже были приостановлены до выборов президента США, однако основатель Facebook хочет это сделать перманентным на платформе, а не только в Штатах.

В то же время Цукерберг не уточнил, как именно соцсеть будет устанавливать, что является политическим содержанием, однако подчеркнул, что не хочет ограничивать возможности пользователей свободно выражать свои мысли на платформе.

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Ранее сообщалось, что компания Facebook разрабатывает сервис TLDR, который сможет автоматически создавать короткие версии новостей. Суть инструмента будет заключаться в том, что искусственный интеллект будет выделять ключевые положения в новостях и оформлять их в виде маркированного списка.