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Макрон заявил, что нужно наладить стратегический диалог с Россией

Эмманюэль Макрон

 DPA

При этом он признал, что от такого решения могут возникнуть вопросы

Во вторник, 29 сентября, в Латвию с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, где он вновь заявил, что Европе нужно налаживать стратегический диалог с Россией, передает издание Delfi.

Говоря об отношениях с Россией, Макрон призвал понять, что с этой страной необходимо выстраивать стратегический диалог. По его мнению, диалог с РФ не наносит вреда истории Европы, а "сейчас надо уже смотреть в будущее".

"Мы не наивны, и я знаю, что возникнут вопросы. Мы не наивны, но нужно наладить стратегические каналы для переговоров. Это требует времени, но это надо начать", - заявил Макрон.

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Напомним, что во время визита в Ригу президент Франции Эмманюэль Макрон высказывался о том, что сотрудничество с Российской Федерацией необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе.

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