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Макрон собирается в скором времени посетить Россию

Накануне Макрон провел видеовызов с Путиным

Эммануэль Макрон

 DPA

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вскоре отправится в Россию, чтобы провести дополнительные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

"Переговоры о строительстве доверия, начатые с президентом Путиным в форте Бреганкони, продолжаются", - сказал Макрон. Среди основных тем он назвал европейскую безопасность, региональные конфликты и изменения климата. 

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Как отмечается, в пятницу, 27 июня, Макрон и Путин провели видеозвонок. Также Макрон призвал Европу пересмотреть свое стратегическое партнерство с Россией, поскольку, по его словам, политика противодействия России в течение последних лет потерпела неудачу.

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Напомним, недавно в Офисе президента заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон может прилететь в Украину с рабочим визитом до конца этого года.

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