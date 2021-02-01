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Макрон о вакцинации: Должно быть больше эффективности в этом аспекте

Из открытых источников

По словам президента, в ближайшие месяцы Европа продолжит наращивать темпы вакцинации

Европа должна быть более эффективной в вопросе вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас, европейцев, должно быть больше эффективности в этом аспекте (вакцинации - ред.). Я знаю, что канцлер ФРГ Меркель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разделяют также это мнение", - сказал Макрон.

По словам президента, в ближайшие месяцы Европа продолжит наращивать темпы вакцинации, чтобы двигаться быстрее в этом вопросе.

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Напомним, ранее Европейский Союз приветствовал выделение Украине 117 тысяч доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX.

В то же время пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис призвала развитые страны замедлить существующие кампании с вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19.

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