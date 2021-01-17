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"Люди не едут на заработки": Лукашенко назвал причину длительных протестов в Беларуси

Александр Лукашенко ТАСС

Политик подчеркнул, что беспорядки в Беларуси происходят каждый раз после президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране затянулись из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в интервью российскому телеканалу. 

Лукашенко убежден, что после президентских выборов 2020 года на массовые акции вышли люди, которые обычно выезжали в РФ и другие страны на работу. Однако, после введения ограничений они были вынуждены остаться в Беларуси.

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"Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими выборами не произошло. Единственное — по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы (Россия — ред.) закрыли от нас границу. И те несколько тысяч людей, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят", — пояснил он.

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Также политик добавил, что протесты после выборов для Беларуси случаются регулярно. 

"Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание машин, а в 2010 году — штурм дома правительства", — отметил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси нет никакого политического кризиса и объяснил, почему в стране несколько месяцев не прекращаются массовые протесты. 

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