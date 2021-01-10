Лукашенко заявил о готовности возобновить отношения с Украиной

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Политик считает, что инициативу для этого должна проявить украинская сторона

Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на непризнание результатов выборов президента Беларуси. Об этом он сообщил в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

По словам Лукашенко, он не обижается на президента Украины. "Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", – сказал политик.

При этом он отметил, что отношения между украинцам и белорусами хорошие. "Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше. То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем", – высказался Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал, что политические отношения между Украиной и Беларусью практически заморожены. "Пока на этом этапе мы не имеем контактов никаких, кроме посольств", – добавил он.

В то же время политик считает, что инициативу для возобновления отношений между государствами должна проявить Украина.

Напомним, в ноябре Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь, о чем якобы свидетельствуют сведения, содержащиеся в материалах Комитета государственной безопасности страны. Тогда он заявил, что такие планы обсуждали министрм иностранных дел Украины и Германии.